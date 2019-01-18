Молдаванина поймали на взятке на украинской таможне

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Гражданин Молдовы попытался дать взятку украинскому пограничнику, за что получил запрет на въезд. Инцидент произошёл 15 января на КПП “Табаки”.

Как пишет reni-odessa.od.ua со ссылкой на пресс-службу Измаильского пограничного наряда, молдаванин решил дать взятку в размере 1 000 гривен, чтобы избежать наказания за превышение срока пребывания на территории Украины. Инспектор погранслужбы ответил категорическим отказом и зафиксировал данное правонарушение.

О случившемся было сообщено в Нацполицию. В результате пограничники привлекли иностранца к административной ответственности и запретили въезжать на территорию Украины сроком на 3 года.