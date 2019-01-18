Молдаванина поймали на взятке на украинской таможне

Молдаванина поймали на взятке на украинской таможне

Гражданин Молдовы попытался дать взятку украинскому пограничнику, за что получил запрет на въезд. Инцидент произошёл 15 января на КПП “Табаки”.

Как пишет reni-odessa.od.ua со ссылкой на пресс-службу Измаильского пограничного наряда, молдаванин решил дать взятку в размере 1 000 гривен, чтобы избежать наказания за превышение срока пребывания на территории Украины. Инспектор погранслужбы ответил категорическим отказом и зафиксировал данное правонарушение.

О случившемся было сообщено в Нацполицию. В результате пограничники привлекли иностранца к административной ответственности и запретили въезжать на территорию Украины сроком на 3 года.

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