Молдаванина поймали на таможне с поддельным удостоверением личности

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Гражданин Республики Молдова был задержан при попытке пересечь границу с Румынией. Пограничники обнаружили у него в багаже ​​фальшивое удостоверение личности.

Инцидент произошёл в пункте пропуска “Албица”. Микроавтобус, в котором находился мужчина, был остановлен для проверки, передаёт voceabasarabiei.md со ссылкой на wowbiz.ro.

Таможенники обнаружили, что, помимо настоящих документов, у 42-летнего гражданина Молдовы также было при себе болгарское удостоверение личности с признаками фальсификации. Мужчина заявил, что ничего не знает о существовании поддельного документа. Вероятнее всего, его могла положить в сумку супруга задержанного.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.