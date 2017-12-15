Молдаванина подозревают в изнасиловании школьницы в Петербурге

19-летний молодой человек задержан.

Как рассказал портал РИА Новости со ссылкой на свои источники, подозреваемый 11 декабря 2017 года, находясь в квартире одного из домов по Искровскому проспекту, избил несовершеннолетнюю 2003 года рождения и изнасиловал ее.

В четверг, 14 декабря, подросток вместе с матерью обратилась в поликлинику с ушибами мягких тканей лица и шеи после изнасилования. Девочка рассказала, что она подверглась изнасилованию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.