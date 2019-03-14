Молдаванина, подозреваемого в торговле детьми, экстрадировали из Италии (ФОТО, ВИДЕО)

Молдаванина, подозреваемого в торговле детьми, экстрадировали из Италии (ФОТО, ВИДЕО)

31-летний гражданин Молдовы был экстрадирован из Италии по подозрению в торговле детьми. Мужчина был объявлен в международный розыск и задержан правоохранительными органами Италии 24 августа 2018 года.

Подозреваемый был передан в руки правоохранительных органов Молдовы, после чего мужчину арестовали и поместили в изолятор управления полиции муниципия Кишинёва.

В другом случае речь идёт о 43-летнем гражданине Турции, объявленном в розыск в феврале 2018 года за мошенничество. Иностранец был задержан 29 января 2019 года в международном аэропорту “Борисполь” в Киеве.

7 марта задержанного передали молдавским властям. В настоящее время правонарушитель арестован и находится в пенитенциарном учреждении №13 в Кишинёве.

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