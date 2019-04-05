Молдаванина, подозреваемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней, задержали в Италии

Молдаванина, подозреваемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней, задержали в Италии

32-летнего молдаванина, разыскиваемого молдавскими властями, арестовали в Италии. Мужчину подозревают в совершении насильственных действий по отношению к несовершеннолетней.

В результате обыска в приюте для бездомных в Италии был обнаружен гражданин Молдовы. Ещё в 2018 году молдавским правоохранителям был выдан ордер на арест мужчины по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.

Молдаванина задержали, когда он хотел попасть в здание приюта в итальянском городе Феррара, пишет deschide.md. Власти Молдовы разыскивали мужчину за сексуальное насилие, совершённое дважды в отношении 13-летней девочки. За это деяние задержанному грозил 20-летний срок.

В данное время задержанный находится в местной тюрьме, в ожидании экстрадиции в Молдову. Обстоятельства инцидента выясняются.

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