Молдаванина осудили в Беларуси на 13 лет за провоз двух кг кокаина

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Гражданин Молдовы, который пытался провезти через пункт таможенного оформления «Брузги-2» два килограмма кокаина, осужден к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказал старший помощник прокурора, при осуществлении таможенного контроля сотрудниками Гродненской региональной таможни было принято решение направить легковой автомобиль в бокс углубленного осмотра. В результате в аккумуляторной батарее было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета. Позже экспертиза показала, что оно содержит особо опасное наркотическое средство кокаин. Общий вес его составлял 2 кг. В отношении гражданина Молдовы 1960 года рождения возбудили уголовное дело, передаёт newgrodno.by.

Во время судебного заседания мужчина свою вину не признал. Он уверял, что не причастен к незаконному обороту наркотиков, о нахождении кокаина в авто якобы не знал, поскольку транспортное средство ему не принадлежит. Однако вина его было доказана в полном объеме. Суд Гродненского района назначил молдаванину наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

Обвиняемый обжаловал приговор в вышестоящей инстанции. Суд Гродненской области снизил срок до 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.