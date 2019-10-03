Молдаванина, объявленного в международный розыск, остановили в Италии пьяным за рулём

Молдаванина, объявленного в международный розыск, остановили в Италии пьяным за рулём

28-летний молдаванин, объявленный в международный розыск за многочисленные кражи, был задержан в Италии. Мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Как пишет jurnal.md со ссылкой на итальянскую прессу, сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя закона и сопроводили в полицейский участок. В ходе проверки выяснилось, что мужчина был объявлен в международный розыск за серию ограблений, совершённых на территории Молдовы.

Нарушителя арестовали, а водительские права конфисковали после того, как он отказался пройти тест на содержание алкоголя. Задержанный подлежит скорейшей экстрадиции.

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