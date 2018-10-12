Молдаванина нашли мертвым в Таиланде (ВИДЕО)

Молдаванина нашли мертвым в Таиланде (ВИДЕО)

Его труп обнаружили во вторник в воде. Охранник, который патрулировал пляж ночью, заметил на берегу многие вещи, принадлежащие жертве, среди которых: мобильный телефон, одежда, ключ от комнаты в отеле, обувь и паспорт. 

Они лежали на пляже несколько часов, поэтому мужчина решил вызвать полицию. Впоследствии труп 33-летнего молдаванина нашли в воде. Причина смерти пока не известна. Тело доставили в Бангкок для проведения экспертизы, пишет jurnaltv.md.

Известно, что наш соотечественник приехал в Таиланд на отдых 26 сентября. Обстоятельства инцидента выясняются.

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