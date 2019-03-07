Молдаванина на Украине поймали при попытке ограбить авто

Молдаванина на Украине поймали при попытке ограбить авто

Гражданин Молдовы был задержан при попытке ограбить автомобиль, оставленный на парковке торгового центра в Виннице. Вора поймал на месте преступления владелец машины, который незамедлительно вызвал полицию.

Инцидент произошёл во вторник вечером. 52-летнего молдаванина задержали представители закона. Мужчина пытался вскрыть замок с помощью специального устройства. Он планировал похитить магнитофон и личные вещи автовладельца, пишет realitatea.md.

По данному факту было заведено уголовное дело. Задержанному грозит до 6 лет тюрьмы.

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