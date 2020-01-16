Молдаванина на разыскиваемом автомобиле задержали на румынской таможне (ФОТО)

Молдаванина на разыскиваемом автомобиле задержали на румынской таможне (ФОТО)

Сотрудники Пограничной полиции в пункте пропуска “Албица” задержали до выяснения обстоятельств автомобиль Mercedes, который числился в базах данных как разыскиваемый властями Италии.

Как пишет unimedia.info, 30-летний гражданин Молдовы 15 января был остановлен для проверок на КПП “Албица-Яссы”. На перевозимой им платформе находился автомобиль Mercedes без номерных знаков. В результате дополнительных проверок выяснилось, что авто числится в базах данных как подлежащее конфискации итальянскими властями.

Водитель рассказал, что купил автомобиль в Италии и не знал, что он числится в розыске. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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