Молдаванина на подозрительном авто остановили на румынской таможне

Молдаванина на подозрительном авто остановили на румынской таможне

24-летний молдаванин был задержан на границе соседней страны за вождение автомобиля с поддельными регистрационными номерами.

Молодой человек подъехал к пункту пересечения границы “Албица-Яссы” за рулём Mercedes ML 250, зарегистрированного в Бельгии. В результате проверок пограничники обнаружили, что 16 сентября автомобиль был изъят из использования бельгийскими властями, а установленные регистрационные номера относятся к другому авто, пишет publika.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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