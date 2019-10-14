Молдаванина на числящемся в угоне люксовом авто задержали на румынской границе (ФОТО)

Молдаванина на числящемся в угоне люксовом авто задержали на румынской границе (ФОТО)

23-летний мужчина с гражданством Молдовы и Румынии был задержан пограничниками соседнего государства в пункте пересечения Петя. Автомобиль Porsche Cayenne, за рулём которого находился молодой человек, разыскивался властями Италии.

Инцидент произошёл в субботу вечером на въезде в Румынию, пишет tv8.md. Водитель управлял автомобилем стоимостью более 100 тысяч евро, зарегистрированным в Италии.

В ходе контроля выяснилось, что вышеупомянутое авто числится в угоне и разыскивается итальянскими властями. В результате транспортное средство конфисковали до выяснения всех обстоятельств случившегося.

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