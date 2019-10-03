Молдаванина на числящемся в угоне авто задержали на границе

Молдаванина на числящемся в угоне авто задержали на границе

У пограничного пункта пропуска “Албица-Яссы” был остановлен автомобиль, разыскиваемый на территории Германии. За рулём находился 40-летний мужчина с двойным гражданством: Молдовы и Румынии.

Молдаванин приблизился к КПП на автомобиле Toyota 2017 года выпуска с испанскими регистрационными номерами. В ходе проверок пограничники обнаружили, что автомобиль числится в базах данных как угнанный на территории Германии, пишет publika.md.

Мужчина рассказал, что купил авто за 15 000 евро и не знал о том, что транспортное средство числилось в угоне. Автомобиль был изъят до выяснения всех обстоятельств.

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