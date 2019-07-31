Молдаванина на числящемся в угоне авто задержали на румынской таможне

Молдаванина на числящемся в угоне авто задержали на румынской таможне

Автомобиль Audi SQ7 был остановлен пограничниками в пункте пересечения “Албица”. За рулём находился 38-летний мужчина с двойным гражданством: Молдовы и Румынии.

В результате проведённых проверок пограничники обнаружили, что данный автомобиль числился в базах данных как угнанный с территории Великобритании, пишет publika.md. Водитель заявил, что приобрёл машину в лизинг в сентябре прошлого года и не знал, что она числится в угоне.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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