Молдаванина из базы данных Интерпола задержали на украинской границе

Молдаванина из базы данных Интерпола задержали на украинской границе

В пункте пропуска “Сеньковка” пограничники Черниговского отряда задержали 57-летнего гражданина Республики Молдова, который находился в международном розыске.

Во время проверки документов одного из пассажиров микроавтобуса, следовавшего на Украину, сработала база данных Интерпола. Было установлено, что мужчина действительно находится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Молдову. Оказалось, что правоохранительные органы Молдовы разыскивали его за совершение кражи, пишет unn.com.ua.

По информации пограничников, задержанного иностранца передали в руки полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.

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