Молдаванина до смерти забили молотком в общежитии Парижа

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23-летний гражданин Молдовы был жестоко избит в комнате студенческого общежития в Париже.

По данным французских СМИ, студент из Румынии сообщил вахтёру, что не видел товарища уже долгое время. После этого молодой человек вместе с директором учреждения отправились в комнату молдаванина. Там они нашли студента мёртвым, а рядом с ним лежал молоток – вероятное орудие убийства.

Полиция обнаружила на месте происшествия студенческий билет и страховой полис студента, а также документы, удостоверяющие личность, согласно которым убитый является гражданином Румынии и Молдовы. Труп был отправлен в Институт судебной экспертизы, где будет проведено вскрытие, передаёт deschide.md.

Согласно предварительным выводам судмедэкспертов, парня несколько раз ударили молотком по голове. Стоит отметить, что молдаванин проживал в общежитии Парижа 2 года и не имел проблем с законом.