Молдаванин “заправил” потайные баки своего авто алкоголем в надежде ввезти контрабанду на Украину (ФОТО)

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Гражданин Молдовы переоборудовал свой микроавтобус, встроив два дополнительных бака, чтобы провезти в них через границу более 200 литров алкоголя. Контрабандиста вычислили на контрольно-пропускном пункте «Кучурганы».

Как сообщает Таможенная служба Украины, инцидент произошёл в воскресенье, 15 марта. Перевезти контрабанду пытался 47-летний молдаванин, водитель микроавтобуса марки Hyundai. Во время обыска транспортного средства пограничники обнаружили два бака, установленных под автомобилем. В них находилась жидкость с характерным запахом спирта.

Стражи границы изъяли 220 литров алкоголя. Нарушителю грозит административное наказание.