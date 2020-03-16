Молдаванин “заправил” потайные баки своего авто алкоголем в надежде ввезти контрабанду на Украину (ФОТО)

Молдаванин “заправил” потайные баки своего авто алкоголем в надежде ввезти контрабанду на Украину (ФОТО)

Гражданин Молдовы переоборудовал свой микроавтобус, встроив два дополнительных бака, чтобы провезти в них через границу более 200 литров алкоголя. Контрабандиста вычислили на контрольно-пропускном пункте «Кучурганы».

Как сообщает Таможенная служба Украины, инцидент произошёл в воскресенье, 15 марта. Перевезти контрабанду пытался 47-летний молдаванин, водитель микроавтобуса марки Hyundai. Во время обыска транспортного средства пограничники обнаружили два бака, установленных под автомобилем. В них находилась жидкость с характерным запахом спирта.

Стражи границы изъяли 220 литров алкоголя. Нарушителю грозит административное наказание.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md