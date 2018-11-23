Молдаванин задержан на Украине по подозрению в жестоком изнасиловании и убийстве 9-летней девочки (ФОТО)

По некоторым данным, задержанным является гражданин Молдовы, который объявлен в розыск национальными властями.

В Одесской области задержан подозреваемый в жестоком изнасиловании и убийстве малолетней девочки, пишет unian.net. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

– Получили информацию об обнаружении трупа 9-летней девочки в заброшенном доме в Белгород-Днестровском районе Одесской области. При осмотре установлено, что предварительно ребенок был изнасилован и задушен. По горячим следам «недочеловек», совершивший это преступление, уже задержан, но ребенка не вернуть, – написал Аброськин.

По некоторым данным, задержанным является гражданин Молдовы, который находится в розыске. Подозреваемый якобы работал (был разнорабочим) на семью погибшей девочки.