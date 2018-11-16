Молдаванин задержан на румынской границе за контрабанду сигарет

На контрольно-пропускном пункте Стынка задержали молдаванина с румынским гражданством, нелегально перевозившего 10 600 сигарет из Duty Free.

15 ноября, примерно в 02:00, на КПП Стынка-Яссы был задержан 42-летний Виорел Т., который намеревался пересечь границу Румынии и далее попасть во Францию. В ходе проверки багажа пограничники нашли у уроженца Молдовы более 10 000 контрабандных сигарет.

Пограничники конфисковали незаконный товар на сумму 2 438 рум. леев. Мужчине грозит штраф в размере 5 000 рум. леев.