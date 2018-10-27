Молдаванин взял в залог фальшивый документ и нарвался на уголовное дело

Сотрудники Пограничной полиции КПП Албица обнаружили поддельное румынское удостоверение личности, спрятанное в борсетке мужчины с двойным гражданством.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции Румынии, инцидент был зарегистрирован 25 октября, приблизительно в 12.00, когда контроль проходил 33-летний пассажир микроавтобуса марки Mercedes Benz с двойным гражданством (Румынии и Молдовы). На основе анализа риска по линии нелегальной миграции пограничники решили провести дополнительную проверку данного лица и его багажа, в результате чего в борсетке было обнаружено удостоверение личности, выданное румынскими властями на имя и с фотографией другого человека. После тщательной проверки было установлено, что документ является поддельным.

В ходе допроса подозреваемый сообщил, что взял данное удостоверение личности в качестве залога ранее оказанной услуги у другого гражданина Молдовы. Он также заявил, что не знал о фальсификации удостоверения.

Органы правопорядка проводят проверку по этому делу, после чего будут предприняты соответствующие юридические меры.