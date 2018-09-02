Молдаванин вёз в Одессу в носках препарат для омоложения лица (ВИДЕО)

Гражданин нашей страны был задержан при попытке въезда в Украину на таможенном пункте “Виноградовка”.

При более тщательном досмотре мужчины, направлявшегося в Одессу, у него в носках и в пачке из-под сигарет были найдены флаконы с медицинским препаратом Dysport.

Такие же флаконы были найдены и у него в чемодане. Всего было обнаружено 46 флаконов.

В связи с находкой украинская Пограничная полиция составила протокол, а товар задержан до оглашения решения суда.