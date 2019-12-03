Молдаванин в Сочи ограбил бывшую сожительницу: нападавшего задержали

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В полицию одного из районов Сочи с заявлением о нападении обратилась местная жительница. Правоохранителям она рассказала, что, когда находилась в своей квартире, в комнату вошёл её бывший сожитель, напал на неё, сорвал с шеи золотую цепочку, а с руки – браслет, и скрылся.

Местонахождение подозреваемого 40-летнего гражданина Молдовы полицейским удалось установить. После совершения преступления мужчина уехал в Московскую область, где и был задержан. Похищенные им украшения были изъяты и возвращены законной владелице, пишет sochi-informburo.ru.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту грабежа. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.