Молдаванин в Румынии сбил насмерть человека, лежавшего на обочине

Молдаванин в Румынии сбил насмерть человека, лежавшего на обочине

Трагедия произошла вечером 23 сентября в населенном пункте Кристешть.

Согласно предварительной информации румынской полиции, мужчина лежал на обочине дороги. В какой-то момент машина, за рулем которой находился гражданин Молдовы, совершила наезд на него. Молдаванин заявил, что заметил лежащего человека лишь тогда, когда было уже поздно, пишет newspascani.com.

Прибывшая на место происшествия “скорая помощь” отвезла пострадавшего в больницу, однако он скончался, получив серьезную травму головы.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудникам полиции предстоит выяснить, как мужчина оказался на обочине дороги.

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