Молдаванин в Петербурге выстрелил в кондуктора, чтобы не платить за проезд (ВИДЕО)

0

В Невском районе Петербурга пассажир автобуса, гражданин Молдовы, выстрелил в кондуктора. Его утомили напоминания об оплате проезда.

Инцидент произошёл несколько дней назад. Подвергся нападению кондуктор автобуса «Пассажиравтотранса». На улице Хрустальная в него выстрелил пассажир. Он воспользовался ближайшей остановкой и сошел. Дальнейший маршрут стрелка отслеживал петербуржец, он одновременно наблюдал за передвижениями агрессора и передавал его приметы в полицию. Вскоре полицейскими был задержан 52-летний уроженец Молдовы. В пресс-службе предприятия «Пассажиравтотранс» подтвердили происшествие со своим сотрудником, передаёт fontanka.ru.

– В автобус маршрута № 8 на площади Александра Невского вошел мужчина. Платить отказывался. После убеждений кондуктора проезд оплатил. Проехав несколько остановок, он выстрелил из газового пистолета в кондуктора. Пострадала также пассажирка, она пожаловалась на резь в глазах, – сообщили в пресс-службе.

Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте. Согласно полученным данным, молдаванин был пьян. В кондуктора он стрелял из пистолета «Удар». Сейчас он находится в отделе полиции Невского УМВД.

Стрельба по кондуктору автобуса в Петербурге попала на видео. Съемка велась с установленной в автобусе камеры. На переднем плане, спиной к объективу, стоял кондуктор. Молдаванин достал пистолет, повертел его в руке, направил ствол в лицо сотруднику предприятия и выстрелил. Но оружие не сработало. Кондуктор, судя по его реакции, совершенно не думал, что пассажир намерен выпустить пулю. Но он покрутил пистолет, разобрался с предохранительным механизмом и осуществил желаемое.