Молдаванин в Италии впал в анафилактический шок после укуса осы

Молдаванин в Италии впал в анафилактический шок после укуса осы

Гражданин Республики Молдова, проживающий в Италии, был госпитализирован в тяжёлом состоянии после того, как его укусила оса. Инцидент произошёл утром 29 июля в городе Генуя на севере Италии.

33-летний мужчина почувствовал себя плохо после укуса насекомого, пишет tvrmoldova.md со ссылкой на genova.repubblica.it. Он попросил помощи у людей, находившихся поблизости, которые вызвали врачей.

Мужчина был доставлен в больницу Сан-Мартино в Генуе с признаками анафилактического шока. В настоящее время пациент всё ещё находится в отделении интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких. За его состоянием следят врачи.

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