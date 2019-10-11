Молдаванин в Италии получил пожизненное за убийство старушки

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21-летний гражданин Молдовы получил максимальный срок за убийство пенсионерки, совершённое в 2016 году. Власти Неаполя приговорили мужчину к пожизненному заключению.

Также ему было назначено выплатить компенсацию членам семьи жертвы, пишет unica.md со ссылкой на итальянскую прессу.

Молдаванин попал в поле зрения полиции в июле 2017 года. Тогда его задержали на работе в местном баре без соответствующих документов. В результате проверки по базе данных было обнаружено преступление, совершённое молодым человеком в 2016 году.

2 ноября 2016 года в итальянском городе Вилларикка молдаванин проник в дом старушки с целью ограбления. Он связал женщину и избил её до смерти. Отпечатки молдаванина на 100% процентов совпадали с отпечатками, найденными в доме жертвы. Мужчину задержали и вынесли приговор.