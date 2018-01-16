Молдаванин в Италии поджег себя после ссоры с женой

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в коммуне Альбиньязего провинции Падова.

У 39-летнего мужчины произошла крупная ссора с супругой. Разгневанный молдаванин пошел в гараж, схватил канистру с бензином, облил им себя, после чего встал перед домом и поджег, пишет stirilocale.md.

Очевидцы страшного инцидента отреагировали, оперативно потушив пламя и спасши тем самым жизнь мужчины. Тем не менее, он получил достаточно серьезные ожоги лица и живота, и был госпитализирован.