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Молдаванин в Италии поджег себя после ссоры с женой

Молдаванин в Италии поджег себя после ссоры с женой

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в коммуне Альбиньязего провинции Падова.

У 39-летнего мужчины произошла крупная ссора с супругой. Разгневанный молдаванин пошел в гараж, схватил канистру с бензином, облил им себя, после чего встал перед домом и поджег, пишет stirilocale.md.

Очевидцы страшного инцидента отреагировали, оперативно потушив пламя и спасши тем самым жизнь мужчины. Тем не менее, он получил достаточно серьезные ожоги лица и живота, и был госпитализирован.

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