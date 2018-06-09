Молдаванин в Италии остался без машины и с долгом в 4 тысячи евро

Произошло всё в итальянском городе Флоренция.

Так, при рядовом патрулировании объездной дороги сотрудники местной полиции заметили небольшой грузовик с мусором, у которого из-за перегруженности лопнули шины, пишет deschide.md.

Владельцем транспортного средства оказался 49-летний уроженец Молдовы, проживающий в данном городе. При проверке выявились несколько нарушений, за которые ему был выписан штраф в размере 4328 евро.

Так, 41 евро ему придется заплатить за отсутствие свидетельство о регистрации машины, 338 – за не проведенный вовремя техосмотр, и 849 – за отсутствие обязательной страховки. Но самый существенный штраф – 3100 евро – молдаванин получил за перевозку мусора без документов.

Также автомобиль нашего соотечественника был конфискован.