Молдаванин в Италии опубликовал номер телефона экс-супруги на сайтах для взрослых и был приговорён за это к тюрьме

0

Гражданин Молдовы был приговорён в Италии к лишению свободы на 1 год и 8 месяцев за то, что обидевшись, опубликовал номер телефона бывшей супруги на сайтах для взрослых. Инцидент произошёл в городе Римини после того, как супруги развелись.

По данным итальянской прессы, пара вступила в брак в Молдове, после чего они иммигрировали в Римини. Некоторое время они прожили в браке, но вскоре мужчина стал постоянно ревновать жену, на фоне чего они развелись, передаёт ziarulnational.md.

Обидевшись на экс-супругу, молдаванин опубликовал её номер телефона в ряде сайтов для взрослых. Кроме этого, он приложил к объявлениям её фотографии и список услуг, которые она якобы предоставляет. Спустя короткое время телефон женщины стал беспрерывно звонить, а потенциальные клиенты интересовались услугами.

В связи с этим пострадавшая обратилась в суд, в результате чего гражданин Молдовы был приговорён к лишению свободы на 1 год и 8 месяцев.