Молдаванин в Италии оделся на 400 евро и пытался выйти из магазина в обновках, не расплатившись

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Гражданин Молдовы был задержан полицейскими в Италии. Он оделся в магазине на 400 евро и пытался выйти в обновках, не заплатив за них.

Инцидент произошёл в минувшее воскресенье в итальянском городе Римини. По данным итальянской прессы, мужчина изначально проявил странное поведение, постоянно оглядываясь. Сотрудники магазина заметили это, поэтому решили сразу позвонить полиции, передаёт protv.md.

Затем 32-летний мужчина взял с вешалок вещи, общая стоимость которых составляла 400 евро, и отправился с ними в примерочную. После этого он попытался выйти из магазина в одежде, за которую не заплатил. Недалеко дежурили карабинеры, которые вмиг задержали злоумышленника.

В ходе разбирательства было установлено, что мужчина является гражданином Молдовы и ранее он совершал преступные действия. Вскоре итальянские власти выдворили молдаванина-нарушителя.