Молдаванин в Италии был жестоко избит соотечественником

Инцидент произошел в ночь на субботу, 10 февраля, в городе Брешиа.

28-летний молодой человек был обнаружен местными полицейскими на полу в луже крови на парковке одного из торговых комплексов, где находится множество ночных увеселительных заведений, пишет stirilocale.md.

На место происшествия была тут же вызвана “скорая помощь”. Молодой человек, который также находился в состоянии алкогольного опьянения, был госпитализирован в тяжелом состоянии.

О том, что травмы были причинены ему соотечественником, пострадавший рассказал полиции, однако о причинах драки сообщить отказался. По мнению местных правоохранителей, речь идет о сведении счетов в связи с наркотиками. Проводится расследование.