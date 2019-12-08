Молдаванин, укусивший полицейского, проведёт два года в тюрьме

Молдаванин, укусивший полицейского, проведёт два года в тюрьме

Кроме этого, подсудимый ударил правоохранителя палкой и сломал ему кисть руки.

Происшествие случилось в июле 2019 года в Борисовском районе. Участковый проверял информацию о 69-летнем гражданине Республики Молдовы, который пребывал в Белгородской области без разрешительных документов, передаёт bel.ru.

Полицейский нашёл мужчину в лесу. Он попросил его пройти с ним в отдел, но тот стал сопротивляться. Полицейский применил боевой приём, но в ответ молдаванин укусил его за руку, ударил палкой и сломал правоохранителю кисть руки.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Суд приговорил молдаванина к двум годам тюрьмы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md