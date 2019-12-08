Молдаванин, укусивший полицейского, проведёт два года в тюрьме

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Кроме этого, подсудимый ударил правоохранителя палкой и сломал ему кисть руки.

Происшествие случилось в июле 2019 года в Борисовском районе. Участковый проверял информацию о 69-летнем гражданине Республики Молдовы, который пребывал в Белгородской области без разрешительных документов, передаёт bel.ru.

Полицейский нашёл мужчину в лесу. Он попросил его пройти с ним в отдел, но тот стал сопротивляться. Полицейский применил боевой приём, но в ответ молдаванин укусил его за руку, ударил палкой и сломал правоохранителю кисть руки.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Суд приговорил молдаванина к двум годам тюрьмы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.