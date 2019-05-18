Молдаванин украл у украинки банковские карты и снимал с них деньги

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В полицию поступило сообщение от 49-летней жительницы Черновицкой области о том, что неизвестный завладел её банковскими карточками. В дальнейшем с карточек заявительницы были сняты денежные средства на сумму более 7 000 гривен.

В результате оперативно-розыскных мероприятий работники Черновицкого отдела полиции установили личность и разыскали злоумышленника. Им оказался 53-летний гражданин Молдовы, пишет pogliad.ua.

По данному факту начато уголовное расследование. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.