Молдаванин украл у украинки банковские карты и снимал с них деньги

Молдаванин украл у украинки банковские карты и снимал с них деньги

В полицию поступило сообщение от 49-летней жительницы Черновицкой области о том, что неизвестный завладел её банковскими карточками. В дальнейшем с карточек заявительницы были сняты денежные средства на сумму более 7 000 гривен.

В результате оперативно-розыскных мероприятий работники Черновицкого отдела полиции установили личность и разыскали злоумышленника. Им оказался 53-летний гражданин Молдовы, пишет pogliad.ua.

По данному факту начато уголовное расследование. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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