Молдаванин украл 100 000 евро из банкомата во Франции

Молдаванина с румынским гражданством экстрадируют из Франции за то, что он украл из банкомата больше 100 000 евро, использовав для этого метод взлома, известный как “джекпоттинг”.

Этот тип атак подразумевает использование внешних электронных устройств или программ, с помощью которых удаётся получить контроль над аппаратной составляющей банкомата и добыть деньги. С помощью специальной камеры, которая крепится к мобильному телефону, можно найти порт внутри устройства. Банкомат переходит в нерабочее состояние, что позволяет злоумышленнику несанкционированно обналичить денежные средства.

По этому делу ясские правоохранительные органы запросили французских властей выдать им уроженца Молдовы, проживающего в Яссах, пишет impacttv.md.

Ион Моисей, обладатель молдо-румынского гражданства, был пойман несколько дней назад во Франции за киберпреступность: незаконными действиями он занимался вместе с несколькими гражданами России.

Преступления были предположительно совершены в марте-апреле 2018 года. 27 марта 2018 года поступила жалоба от банка Caisse dEpargne. Общая сумма украденного составила 92 080 евро.

Обстоятельства инцидента расследуют органы правопорядка.