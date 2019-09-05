Молдаванин убил свою супругу на глазах у малолетнего ребёнка

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Инцидент произошёл в российском городе Иваново. Уголовное дело, возбужденное в отношении 35-летнего молдаванина, завершено и вскоре будет передано в суд. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью жены, повлекшем по неосторожности её смерть.

По данным следствия, в ночь с 4 на 5 ноября 2018 года обвиняемый во время бытового конфликта жестоко избил жену на глазах у малолетнего ребенка. Женщина скончалась на месте происшествия от разрыва внутренних органов. Супруги злоупотребляли спиртными напитками. Ранее в ходе ссор обвиняемый неоднократно поднимал на жену руку, передаёт ivanovonews.ru.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено суд.