Молдаванин украл у соотечественницы в Италии сумку с 400 евро

Молдаванка в Италии была ограблена прямо на улице города, в котором живет.

Инцидент произошел в городе Феррара. Женщина воспользовалась услугами банкомата, сняв со своей карточки 400 евро. Однако позже, уже идя по улице, она подверглась нападению со стороны мужчины, также молдаванина, который схватил сумку с ее плеча, пишет stirilocale.md.

Наша соотечественница, однако, не растерялась и оказала сопротивление грабителю. На протяжении нескольких минут она удерживала в руках сумку, попутно призывая на помощь прохожих. Однако в итоге злоумышленник все же выдернул сумку и скрылся.

Очевидцы происшествия вызвали карабинеров. Самой жертве понадобилась помощь врачей.