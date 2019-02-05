Молдаванин стал жертвой мошенников за границей: он приобрёл грузовик в Польше, но лишился его на границе

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Мужчина с двойным гражданством Румынии и Молдовы приобрёл в Польше грузовик, который был изъят из обращения властями Германии. Это нарушение всплыло в ходе контроля на КПП «Албица».

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции Румынии, на КПП «Албица» контроль проходил 34-летний гражданин Молдовы и Румынии, который находился за рулём грузовика марки Man, зарегистрированном в Германии. В ходе тщательного контроля выяснилось, что транспортное средство было изъято из обращения властями Германии в августе прошлого года.

Водитель заявил, что приобрёл транспортное средство в Польше, заплатив при этом 8 000 евро. Он также сообщил правоохранителям, что не знал ничего о нарушениях, связанных с купленным им грузовиком.

По факту вождения незарегистрированного автомобиля на дорогах общего пользования проводится проверка.