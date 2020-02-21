Молдаванин стал участником тройного ДТП в Румынии (ФОТО, ВИДЕО)

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В Румынии близ населённого пункта Томешть произошла авария с участием трёх автомобилей. Прибывшая к месту происшествия полиция установила, что двое водителей были пьяны.

Все автомобили получили серьёзные повреждения. Один человек был госпитализирован, пишет echipa.md со ссылкой на ziaruldeiasi.ro.

Как выяснилось, водитель Dacia Logan сел за руль нетрезвым и, по невнимательности, врезался в автомобиль Hyundai, которым управлял гражданин Молдовы. Последний, в свою очередь, врезался в Opel, за рулём которого также находился нетрезвый водитель.

В результате столкновения пассажир Dacia Logan оказался в больнице. На имена нетрезвых водителей составили протоколы. Обстоятельства инцидента выясняются.