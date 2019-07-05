Молдаванин стал участником серьёзного ДТП в Румынии (ВИДЕО)

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ДТП с участием трёх автомобилей произошло на участке трассы близ населённого пункта Гура Кылнэулуй румынского жудеца Бузэу. В результате аварии три человека получили травмы.

Как пишет deschide.md, ссылаясь на adevărul.ro, 62-летний водитель из Молдовы потерял контроль над управлением. В итоге автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими транспортными средствами под управлением граждан Румынии 30 и 38 лет.

В результате ДТП пострадали 38-летний водитель и его 61-летняя пассажирка, а также 66-летняя пассажирка из другого автомобиля. По факту случившегося проводится разбирательство.