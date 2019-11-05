Молдаванин спровоцировал смертельное ДТП под Киевом (ФОТО)

Молдаванин спровоцировал смертельное ДТП под Киевом (ФОТО)

На Украине произошла жуткая авария, в которой погибла женщина. Трагедия случилась утром 5 ноября в городе Бровары Киевской области.

Гражданин Молдовы, управлявший автомобилем с российскими номерными знаками, потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с другим авто, пишет echipa.md.

Удар был настолько сильным, что водитель-женщина погибла на месте. Прибывшие на место происшествия врачи оказали первую помощь молдаванину, после чего доставили его в районную больницу.

В настоящее время местная полиция занимается расследованием причин аварии.

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