Молдаванин спрятал в автобусе и пытался незаконно вывезти почти 50 000 сигарет (ФОТО)

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Сотрудники контрольно-пропускного пункта Албица обнаружили около 2 400 пачек сигарет, которые гражданин Молдовы попытался незаконно провезти через границу. Табачные изделия были спрятаны под лестницей, ведущей на верхний этаж автобуса, курсировавшего по маршруту “Молдова-Италия”.

Утром 14 февраля в пункте пересечения границы “Албица-Яссы” был задержан мужчина 39 лет с гражданством Румынии и Молдовы. Он являлся водителем автобуса “Молдова-Италия”, пишет politiadefrontiera.ro.

В ходе тщательной проверки транспортного средства была обнаружена партия сигарет в количестве 2 388 пачек (47 760 сигарет) различных марок. В соответствии с положениями закона контрабандный товар на общую сумму 10 745 румынских леев был изъят, а водитель отделался штрафом в размере 10 000 румынских леев.