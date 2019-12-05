Молдаванин спрятал 155 кг мяса в вагоне поезда “Кишинёв-Москва”

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155,48 кг сала, куриного мяса и другой мясной продукции были сняты полицией с поезда “Кишинёв-Москва”. Инцидент произошёл 2 декабря на станции “Сухиничи” Калужской области.

Молдаванин замотал мясо в пластиковые мешки и спрятал под потолком в тамбуре, пишет kaluga24.tv. Продовольствие мужчина перевозил без необходимых документов.

Кроме того, продукты оказались немаркированными, из-за чего специалисты признали их опасными. Изъятая партия была уничтожена в крематории, пишет источник.