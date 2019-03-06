В Бендерах водитель сбил глухонемого и скрылся с места ДТП

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5 марта в городскую больницу города Бендеры был доставлен глухонемой мужчина, пострадавший в ДТП. Медики диагностировали у пациента открытый перелом нескольких костей левой стопы со смещением. 45-летнего бендерчанина госпитализировали в травматологическое отделение.

В ходе разбирательства было установлено, что пешеход попал под колёса автомобиля Mercedes. Водитель иномарки покинул место ДТП. Транспортное средство правонарушителя зафиксировали камеры, установленные на здании торгового комплекса, благодаря чему удалось установить личность водителя.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, по факту происшествия был задержан 28-летний гражданин Молдовы, временно проживающий у родственников в Бендерах. Автомобиль с молдавской регистрацией был помещён на штрафплощадку.

Водитель пояснил, что после наезда на пешехода предложил пострадавшему помощь. По жестам мужчины он понял, что всё в порядке, и отправился дальше. По факту происшествия проводится проверка.