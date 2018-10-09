Молдаванин “случайно” предъявил пограничникам поддельный чужой документ

Инцидент произошел на выезде из страны 8 октября текущего года, когда границу пытался пересечь автомобиль марки Mercedes ML с литовскими номерами.

Оказавшись на КПП “Костешть”, автовладелец предъявил необходимые документы. Внезапно водитель понял, что вручил дополнительное удостоверение и попросил вернуть его.

Инспектор Пограничной полиции, тем временем, успел рассмотреть документ, который был выдан румынскими властями на имя другого человека. Детальная проверка подтвердила, что на удостоверении отсутствуют некоторые защитные знаки. 32-летний молдаванин пояснил, что нашел документ на берегу реки во время рыбалки и подобрал его, ничего не подозревая.

По факту случившегося проводятся проверки. Пограничники устанавливают обстоятельства инцидента.