Молдаванин скончался в тюрьме в Италии

Молдаванин скончался в тюрьме в Италии

Мужчина отбывал наказание в пенитенциаре закрытого типа за кражу. 

Как пишет итальянская пресса со ссылкой на друга умершего, когда тот отправился забрать труп, у мужчины был вздутый, как мяч, живот и множество синяков. Он также отметил, что последние полгода молдаванин жаловался на боли в животе и что тюремные врачи выписали ему таблетки, от которых ему стало еще хуже, пишет stiridinmoldova.com.

Родные нашего соотечественника потребовали объяснений о случившемся. В то же время руководство тюрьмы заявило, что погибший перенес инфаркт.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Причина смерти устанавливается.

Молдаванин был осужден в прошлом году. Ему предстояло провести за решеткой год и 8 месяцев.

 

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