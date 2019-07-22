Молдаванин скончался при падении из окна коммуналки в Красном Селе

Молдаванин скончался при падении из окна коммуналки в Красном Селе

Из окна коммунальной квартиры на Гатчинском шоссе в Красном Селе выпал 35-летний гражданин Молдовы. Об этом сообщает АО «Оперативное прикрытие».

Злополучная квартира располагается на третьем этаже, высота падения составила десять метров, окно было разбито. У погибшего были изрезаны руки и шея, но скончался он от перелома позвоночника, пишет источник.

Погибший молдаванин проживал без регистрации у 56-летней соотечественницы. Как выяснилось, в момент происшествия в коммуналке никого не было.

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