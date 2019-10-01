Молдаванин с запретом на въезд в Украину пытался незаконно пересечь границу (ФОТО)

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Гражданин Молдовы, на имя которого был выдан запрет на въезд в Украину, пытался незаконно попасть в соседнее государство в обход пункта пропуска “Паланка”. Мужчину задержали всего в 50 метрах от границы.

Днём 30 сентября по направлению пункта “Паланка-Маяки” патруль пограничной полиции заметил человека, который направлялся к границе с намерением незаконно пересечь ее. В результате пограничники задержали жителя села Милешты Ниспоренского района. Мужчина признался, что намеревался незаконно пересечь границу, потому что не мог этого сделать на законных основаниях. Позже выяснилось, что на него наложен запрет на въезд на территорию Украины на 3 года.

В настоящее время пограничники продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.