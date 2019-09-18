Молдаванин с уголовным прошлым пытался пересечь границу, предъявив паспорт своего приятеля

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Сотрудники Пограничной полиции на КПП «Атаки» помешали планам гражданина Молдовы, который пытался пересечь государственную границу на основании удостоверения личности своего приятеля.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, вчера на КПП для прохождения границы в сторону выезда из страны прибыл гражданин Молдовы. В документе, который он предъявил стражам границы, путешественник фигурировал как 43-летний житель села Вэлчинец Окницкого района. Во время проверки пограничники заметили некоторые несоответствия: мужчина выглядел моложе 43 лет и не был похож на человека с фотографии в паспорте. В связи с этим было принято решение провести более тщательную проверку документа.

Позже выяснилось, что молдаванину, прибывшему на КПП, 35 лет и он является односельчанином мужчины, чей паспорт он предъявил пограничникам. Нарушитель признался, что документ принадлежит не ему, а приятелю. Правоохранители установили, что у мужчины уголовное прошлое, и он пытался незаконно пересечь границу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит штраф.