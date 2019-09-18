Молдаванин с уголовным прошлым пытался пересечь границу, предъявив паспорт своего приятеля

Молдаванин с уголовным прошлым пытался пересечь границу, предъявив паспорт своего приятеля

Сотрудники Пограничной полиции на КПП «Атаки» помешали планам гражданина Молдовы, который пытался пересечь государственную границу на основании удостоверения личности своего приятеля.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, вчера на КПП для прохождения границы в сторону выезда из страны прибыл гражданин Молдовы. В документе, который он предъявил стражам границы, путешественник фигурировал как 43-летний житель села Вэлчинец Окницкого района. Во время проверки пограничники заметили некоторые несоответствия: мужчина выглядел моложе 43 лет и не был похож на человека с фотографии в паспорте. В связи с этим было принято решение провести более тщательную проверку документа.

Позже выяснилось, что молдаванину, прибывшему на КПП, 35 лет и он является односельчанином мужчины, чей паспорт он предъявил пограничникам. Нарушитель признался, что документ принадлежит не ему, а приятелю. Правоохранители установили, что у мужчины уголовное прошлое, и он пытался незаконно пересечь границу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит штраф.

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