Молдаванин с товарищем напали на продавщицу ночного магазина цветов в Виннице

Молдаванин с товарищем напали на продавщицу ночного магазина цветов в Виннице

Угрожая ножом, злоумышленники забрали у потерпевшей спортивный велосипед.

Инцидент произошёл на днях в городе Винница. Двое неизвестных напали на продавщицу ночного магазина цветов, пишет vinnitsa.biz. Женщина позвонила в полицию. Следователи, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили личности нападавших. Они были задержаны по горячим следам, спустя несколько часов после преступления.

Нарушителями оказались 29-летний житель Молдовы и 33-летний житель Калиновского района. Один из них месяц назад вышел из тюрьмы, где отбывал срок за кражи. Во время проверки выяснилось, что задержанные причастны и к другим кражам в Виннице.

Правоохранители расследуют дело. Нашему соотечественнику грозит тюремный срок на территории Украины.

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