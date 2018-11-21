Молдаванин с подельницей регулярно обворовывал жителя Брянска

Молдаванин с подельницей регулярно обворовывал жителя Брянска
Сотрудники полиции Володарского района в Брянске получили от 51-летнего мужчины видеозапись с ограблением его квартиры. На записи видеокамеры видно, как в квартиру потерпевшего проникает злоумышленник, забирает найденные денежные средства и покидает место преступления.

Как сообщил пострадавший, за несколько месяцев он лишился 250 тысяч рублей. В квартире мужчины не было обнаружено следов взлома. Как выяснилось позже, в преступлении участвовали двое: 37-летний молдаванин и его 33-летняя знакомая. Оказалось, что женщина когда-то была работницей принадлежавшей потерпевшему аптеки.
Женщина сделала дубликат ключей от квартиры бывшего работодателя и вместе с напарником около полугода “заходила в гости” за чужими деньгами. Задержанным за кражу грозит до 6 лет тюремного заключения, пишет bryansktoday.ru.
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